Кинопарк "Москино" пригласил горожан и туристов на программу ко Дню города

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В прошлом году в День города открылась первая очередь кинопарка "Москино", который стал частью масштабного проекта по созданию столичного кинокластера мирового уровня. В этом году площадка приглашает горожан и туристов на мероприятия в честь 878-летия Москвы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 сентября, вход будет бесплатным при предварительной онлайн-регистрации. В программу первого дня войдет концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве!" с участием Нонны Гришаевой, Александра Олешко, Николая Баскова и солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского.

Во второй день гостей ждет музыкально-кинематографический вечер "Москва в сиянии кинозвезд". На сцене выступят Большой джазовый оркестр и другие известные артисты.

Подробную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте "Мосбилет".

"Кинопарк "Москино" становится узнаваемым брендом как в нашей стране, так и за рубежом. Только с начала 2025 года с его возможностями познакомились представители индустрии из 50 государств", – подметила Сергунина.

На сегодняшний день на его площадках было создано более 140 проектов, включая клипы, фильмы и сериалы. Однако кинопарк привлекает не только профессионалов, но и сотни тысяч посетителей, обратила внимание вице-мэр, добавив, что для них организуются фестивали, концерты, кинопоказы и экскурсии.

Недавно завершился второй этап строительства кинопарка. На данный момент возведено 34 локации с декорациями, среди которых выделяются "Современная Москва", "Древнерусский город", "Палаты князя Андрея", "Брестская крепость", "Москва 1940-х", "Москва времен конструктивизма" и "Витебский вокзал". В ближайших планах – строительство еще не менее 10 локаций, таких как "Крепость" и "Сказочный город".

Натурные площадки активно используют крупнейшие медиагруппы России. В периоды, когда эти пространства не задействованы, посетители могут побывать там в рамках тематических экскурсий и квестов проекта "Киновыходные".

Всего с момента открытия кинопарк стал местом проведения более десяти крупных мероприятий. Среди них – фестиваль "Времена и эпохи", Международный фестиваль трюкового искусства, Московский фестиваль анимации и детского кино, музыкальные фестивали "Солома" и "Наши в городе", а также фестиваль света "Проекция".

Мероприятия ко Дню города пройдут и на площадке колеса обозрения "Солнце Москвы". 13 сентября для гостей подготовят лаундж-зону, фотозону, розыгрыш с призами и бесплатное угощение.

Любители скорости и киберспорта смогут принять участие в соревнованиях. С 15:00 до 17:00 на главной площади аттракциона пройдет праздничный концерт, а в 19:30 начнется световое шоу.