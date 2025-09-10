Мероприятия ко Дню города пройдут на площадке аттракциона "Солнце Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мероприятия ко Дню города пройдут 13 сентября на площадке колеса обозрения "Солнце Москвы", сообщила пресс-служба аттракциона.

Для гостей подготовят лаундж-зону, фотозону, розыгрыш с призами и бесплатное угощение. Любители скорости и киберспорта смогут принять участие в соревнованиях.

С 15:00 до 17:00 на главной площади аттракциона пройдет праздничный концерт, а в 19:30 начнется световое шоу.

В этот же день телеканалы Москва 24 и "Москва Доверие" организуют развлекательные мероприятия в парке 50-летия Октября. Например, в 18:00 все желающие могут принять участие в мастер-классе по флористике, а в 19:00 послушать концерт. Произведения зарубежных и отечественных композиторов исполнит ансамбль медных духовых инструментов.