Москвичи смогут сконструировать дельтаплан во время Дня города, 13–14 сентября

День города отметят в столице 13 и 14 сентября. Для гостей подготовили множество мероприятий, посвященных истории и современному развитию мегаполиса. Куда стоит сходить и чем там можно будет заняться – в нашем материале.

ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Москва отметит 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого события для гостей подготовили масштабную программу, рассказала заммэра Наталья Сергунина.





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы Приуроченные ко Дню города события объединят пешеходные пространства, площадки форума "Москва 2030", парки, музеи, культурные центры и ВДНХ. Москвичей и туристов ждут посвященные столице выставки, концерты, театральные постановки и многое другое.

К примеру, заглянув на ВДНХ, можно увидеть спектакли и оказаться в центре сюжета шоу "Кольца Москвы" с применением 3D-графики. Все это покажут на площадке у фонтана "Дружба народов". А если хочется узнать больше об истории города, следует посетить экскурсию "Москва – святой Руси и сердце, и глава!" в Музее славянской письменности "Слово". Однако на это событие нужно предварительно зарегистрироваться.

На выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в павильоне № 1 "Центральный" покажут, как менялся город в разные эпохи. Здесь представлены картины Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Андрея Рублева и Василия Верещагина.

Организуют и обзорные прогулки "Новая эра", где расскажут, как на ВДНХ внедряют современные технологии. Также организаторы посоветовали заглянуть на праздничные мероприятия в музее "Атом", центре "Космонавтика и авиация", павильоне "Макет Москвы" и на многих других локациях комплекса.

Подробнее – на сайте выставки.

Площадки форума "Москва 2030"

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Почувствовать себя участником популярной телеигры "Что? Где? Когда?" получится в парке 50-летия Октября. Причем в роли ведущих окажутся известные знатоки. Также здесь можно присоединиться к творческим занятиям: создать мультфильм или композиции в технике мозаики, а также научиться валять игрушки из шерсти или рисовать пастелью.

На другой локации – в парке искусств "Музеон" – площадка "Цифровые технологии Москвы" примет соревнование IT-специалистов в честь Дня города и Дня программиста, который отмечают 13 сентября. Победит в конкурсе тот, кто разработает лучшее приложение.

Подробности о других праздничных событиях форума – здесь.

"Московские сезоны"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На площадках проекта "Московские сезоны" тоже будет чем заняться. В частности, 13 сентября на Страстном бульваре ждут тех, кто хочет изобразить столичные достопримечательности и парки города, а на Чистопрудном пленэр посвятят городским улицам. А вот нарисовать мосты и реки можно будет на Сретенском бульваре 14 сентября.

Также в разных районах города организуют кулинарные уроки. Здесь научат готовить московские пончики, уху, винегрет и даже курники.

Сконструировать модель дельтаплана с помощью искусственного интеллекта получится в научной студии Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Также нейросети помогут создать открытки с изображением столицы и сгенерировать рассказы о ней.

Полную информацию можно узнать, заглянув на туристический сервис Russpass.

Другие мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

13 сентября сад имени Н. Э. Баумана приглашает на выступления инструментальных коллективов. Здесь же можно будет посмотреть картину "Я шагаю по Москве". На следующий день гости увидят фильм "Девушка без адреса" и создадут графический коллаж с изображением Москвы. В культурном центре "Меридиан" всех ждут на выставке "Московские фотоэтюды". Она состоит из кадров, на которых изображены парки, высотки, проспекты и другие городские локации. Кроме того, в Музее космонавтики 13 сентября гости услышат историю о полете на орбитальную станцию "Мир" от Героя Советского Союза, летчика-космонавта Александра Лавейкина. При этом на некоторые события нужно зарегистрироваться в сервисе "Мосбилет".

Поклонная гора станет площадкой праздничных концертов: 13 сентября состоится мероприятие "С днем рождения, Москва!", а 14-го – фестиваль, в котором примут участие известные артисты. Во время последнего гости увидят фрагменты спектакля о князе Владимире и услышат песни в исполнении героев спецоперации.

На площадке спецпроекта "Театральный бульвар. Послесловие" на Патриарших прудах можно будет посмотреть постановки в исполнении российских и зарубежных артистов. Полная афиша – здесь. Кроме того, в Пресненском районе 13 сентября состоится литературная прогулка: сотрудники Музея Михаила Булгакова расскажут о жизни классика и достопримечательностях города, описанных в его произведениях.

