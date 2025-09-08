Работы Сурикова, Рублева и Репина можно увидеть на выставке Русского музея на ВДНХ

На ВДНХ открылась выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея", которая охватывает несколько веков в истории столицы. Здесь можно найти полотна, начиная от икон Андрея Рублева и заканчивая современностью. Подробнее – в материале Москвы 24.

Впервые в истории

Государственный Русский музей впервые в своей истории привез в столицу коллекцию из 104 картин и 11 скульптур. В павильоне № 1 "Центральный" можно увидеть произведения, охватывающие шесть веков истории города: иконы Андрея Рублева, работы Михаила Нестерова "Святая Русь", Василия Сурикова "Степан Разин", картины Ильи Репина, Аполлинария Васнецова и многих других. Некоторые и вовсе "оживут" благодаря технологиям дополненной реальности и искусственного интеллекта.

По словам Сергея Собянина, шедевры Русского музея, посвященные столице, впервые оказались в городе.





Сергей Собянин мэр Москвы Эти картины просто переместились в то место, где создавались. Это огромное событие.

Министр культуры РФ Ольга Любимова добавила, что открывшаяся выставка на ВДНХ – это уникальный просветительский проект, который окажется интересен как представителям профессионального сообщества, так и тем, кто просто пришел хорошо провести время.

В свою очередь, генеральный директор Русского музея Алла Манилова отметила, что выставка создавалась по личной инициативе и под патронатом мэра Москвы.

"Коллекция крупнейшей сокровищницы национального искусства в мире будет представлена в Москве шедеврами первого ряда, которые покидают стены Русского музея только в исключительных случаях", – подчеркнула она.

Посетить выставку можно с 11:00 до 21:00 (вход до 20:00) ежедневно, кроме понедельника. Билеты возможно приобрести в кассе павильона или онлайн.

Экспозиция открыла цикл международных и национальных культурных проектов в столичных городских музеях. К примеру, в декабре музей-заповедник "Царицыно" станет площадкой совместной выставки с Национальным музеем ремесел и ткацких станков в Дели "Ткань времени". А на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", получится увидеть шедевры русского авангарда из фондов и коллекций российских музеев. Также в "Мультимедиа-арт-музее" снова состоится Международная биеннале "Искусство будущего", где для показа интерактивных инсталляций будут использованы новейшие технологии. В целом, в рамках цикла планируется запуск совместных проектов, а также открытие обменных выставок с музеями Мексики, Китая, Бразилии, Индии и других стран до 2030 года.



Живописная столица

Уникальная выставка на ВДНХ состоит из нескольких разделов. Первый – "Старая Москва" – расскажет историю дореволюционного города. Ценителям иконописи XIV– XVII веков здесь будет особенно интересно: тут представлены произведения Андрея Рублева, Даниила Черного, Дионисия, Симона Ушакова и его учеников. Особое внимание уделили циклу работ Жерара Делабарта конца XVIII века: посетители смогут понять, как раньше выглядели Кремль, Красная площадь и другие знаковые места столицы. Также на ВДНХ привезли работы "Подновинское предместье в Москве во время народного гулянья", "Ледяные горы в Москве на Неглинке во время Масленой недели", "Вид Серебрянических бань в Москве". Кроме этого, не обойдется и без известных полотен художников конца XIX – начала ХХ века. Среди них – "Степан Разин" Василия Сурикова , "В осажденной Москве" и другие.

Второй раздел "Новая Москва" перенесет посетителей в относительно недалекое прошлое: здесь представлены работы 1920–2010-х годов. Среди них картины Аполлинария Васнецова, Юрия Пименова, Бориса Рыбченкова, Эдуарда Браговского и других. Не обойдется без произведений 1970–1980-х годов, а также полотен мастеров – представителей новейшего времени: Элеоноры Жареновой (1934–2025) и Ирины Марц (1959 года рождения).

Третий раздел "Москва – столица" поможет узнать, как возращение городу статуса столицы отразилось в искусстве XX века. К примеру, здесь представлен эскиз к одноименной картине Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день празднования столетнего юбилея со дня его учреждения".

В свою очередь, заключительный, четвертый раздел "Москвичи", поможет познакомиться с выдающимися жителями города XX века: можно будет увидеть портреты К. С. Станиславского, академика Н. Д. Зелинского, скульптора Б. И. Яковлева, киноактрисы Тамары Макаровой, автопортрет художника Михаила Нестерова и других.