Экспортный форум "Сделано в России" пройдет в Москве 21 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве 21 октября состоится международный экспортный форум "Сделано в России". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Центральная тема форума – "Сделано в России" – используется в мире".

Российский экспортный центр (РЭЦ) организовал масштабную экспозицию Made in Russia, которая уже работает в национальном центре "Россия". Выставка знакомит с передовыми разработками отечественных экспортных компаний. Экспозиция открыта до 22 октября.

Как рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, форум представляет собой уникальную платформу для отечественных компаний, где они могут заявить о себе и установить новые деловые контакты.

"Особое внимание будет уделено национальному бренду "Сделано в России" <...> В рамках мероприятия продолжится работа по консолидации различных инструментов в единую стратегию продвижения национального бренда", – добавила Никишина.

Уточняется, что программа форума охватит ключевые аспекты современной экспортной деятельности. Будут проведены сессии, круглые столы и бизнес-диалоги, в рамках которых участники обсудят влияние геополитических изменений на торговлю.

Особое внимание уделят вопросам финансирования внешнеэкономической деятельности. Кроме того, значительную часть программы посвятят внедрению современных цифровых решений.

Также в рамках форума пройдет церемония награждения победителей Всероссийской премии "Экспортер года – 2025".

Между тем порядка 7,3 тысячи человек, в том числе 1,4 тысячи представителей СМИ, посетили Восточный экономический форум (ВЭФ). Один из самых крупных договоров на 1,1 триллиона рублей заключили правительство Республики Бурятии и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Во время форума Владимир Путин сделал акцент на инновациях и развитии технологий.

