Порядка 7,3 тыс человек посетили ВЭФ-2025

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Порядка 7,3 тысячи человек, в том числе 1,4 тысячи представителей СМИ, посетили Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2025 году. Об этом рассказал зампред правительства – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.

Во время итогового пресс-брифинга мероприятия он заявил, что участники форума подписали 283 соглашения, совокупная сумма которых оценивается в 6 триллионов 40 миллиардов рублей.

"Это существенно больше предыдущего объема подписанных соглашений", – добавил Трутнев.

При этом один из самых крупных договоров на 1,1 триллиона рублей заключили правительство Республики Бурятии и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Они договорились о сотрудничестве в рамках предпроектных мероприятий проработки возведения Мокского гидроузла.

Еще одно соглашение подписали Хабаровский край и ООО "Милькан". Они планируют построить горно-обогатительный комбинат на базе железорудного месторождения в Тугуро-Чумиканском районе, расположенном на севере Хабаровского края. Инвестиции в этот проект составят 650 миллиардов рублей.

В свою очередь, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков обратил внимание, что во время форума Владимир Путин сделал акцент на инновациях и развитии технологий, подчеркнув, что Дальний Восток должен стать регионом инновационного роста.

Также российский лидер предложил ввести экспериментальный режим использования беспилотников на территории дальневосточных регионов. Все эти инициативы Чекунков назвал важными и уточнил, что предложения главы государства должны придать новый импульс развитию региона.

Данные идеи помогут сделать Дальний Восток более привлекательным для молодежи, специалистов и партнеров из дружественных государств.

"Поэтому работа по обеспечению опережающего развития Дальнего Востока будет продолжена", – заявил Чекунков.

Вместе с тем Путин отметил, что Дальний Восток должен стать передовым регионом в цифровом развитии России, в том числе в сфере оборота данных. Более того, по его словам, необходимо учесть условия по конфиденциальности и безопасности данного оборота.

