Путин: молодежь 20–24 лет стала активнее переезжать на Дальний Восток

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Молодежь в возрасте от 20 до 24 лет за последние девять лет все активнее переезжает на Дальний Восток. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент рассказал, что в 2024 году приток молодежи в дальневосточные регионы вырос в 2,5 раза по сравнению с 2023-м. По его словам, эта тенденция свидетельствует о том, что на Дальнем Востоке молодое поколение может получить интересную и хорошо оплачиваемую работу, купить жилье, создать семью и воспитать детей.

"Это говорит о том, что именно на Дальнем Востоке создается будущее нашей страны. Молодежь это чувствует, видит и соответствующим образом реагирует", – добавил глава государства.

При этом Путин отметил, что власти постепенно пытаются переломить "угрожающую" тенденцию оттока населения с Дальнего Востока, которая наблюдалась в конце прошлого века из-за проблем в экономике и социальной сфере. Российский лидер подчеркнул, что это веяние сложно перебороть.

Резюмируя, глава государства заявил, что дальневосточные регионы в горизонте десятилетия должны выйти на уровень выше среднероссийского по доступности жилья, состоянию экологии и социальной сферы.

Ранее Путин оценил приток населения в регионы Дальневосточного федерального округа. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что в прошлом году туда приехали 24 тысячи человек.

По словам главы государства, пока цифры по данному показателю небольшие. Однако Путин отметил, что прогресс в этом вопросе не может не радовать. Российский лидер объяснил приток населения в регионы ДФО развитием инфраструктуры и городов, а также наличием ипотеки.

