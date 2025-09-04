Путин назвал богатыми родителей с семью детьми

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин назвал богатыми родителями семью, у которой семь детей. Таким образом президент отреагировал на слова одной из участниц беседы с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".

Глава государства также оценил приток населения в регионы Дальневосточного федерального округа. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что в прошлом году туда приехали 24 тысячи человек.

По словам Путина, пока цифры по данному показателю небольшие. Однако он отметил, что прогресс в этом вопросе не может не радовать. Российский лидер объяснил приток населения в регионы Дальневосточного федерального округа развитием инфраструктуры и городов, а также наличием ипотеки.

"Те 24 тысячи человек, которые приехали в 2024 году на Дальний Восток, здесь разбивка по регионам – в первую очередь это Амурская область, Приморский край, Забайкальский край", – уточнил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с Путиным.

Тот также обратил внимание, что на Дальнем Востоке коэффициент рождаемости выше. В частности, этот показатель на 24% выше при появлении на свет третьих и следующих детей. Он также указал, что дальневосточные семьи чаще многодетные, чем в среднем по России.

"Каждый третий ребенок на Дальнем Востоке рождается в многодетной семье", – уточнил Чекунков.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предлагала провести в России "специальную демографическую операцию". По ее словам, данную программу следовало бы начать с Дальнего Востока. Она уточняла, что работу необходимо начать с молодых семей, но не стоит забывать о тех детях, которые уже родились.

