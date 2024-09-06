Депутат Останина: нам нужно начать демографическую операцию с Дальнего Востока

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В России следует провести "специальную демографическую операцию", и начать ее следует с Дальнего Востока. Такое предложение высказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с РИА Новости.

"Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция – специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция", – заявила депутат.

По мнению Останиной, работу необходимо начать с молодых семей, однако не стоит забывать о тех детях, которые уже родились.

Ранее стало известно, что занятия в рамках новой дисциплины под названием "семьеведение", которые внедрят в школьную программу, будут внеурочным и не войдут в разряд обязательных предметов, рассказала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В Госдуме планировали, что у дисциплины появится единый учебник. Депутаты считают, что нужно с ранних лет говорить детям о важности сохранения семьи и "готовить молодежь к семейной жизни".

