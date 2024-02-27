Власти Рязанской области опровергли появление уроков полового воспитания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вводить уроки полового воспитания в школах Рязанской области не планируется. Об этом в беседе с РИА Новости заявила пресс-служба местного Минобра.

Так они прокомментировали публикацию на одном из региональных сайтов, где утверждалось о планах ввести подобные занятия в школах Рязани и области.

Новость была опубликована еще 21 февраля, а 25-го числа в Сети появилась петиция с просьбой отказаться от таких программ.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что мальчиков нужно еще со школы готовить к семейным отношениям и отцовству. Он уточнял, что если не готовить их, то "к 40 годам" они семью не заведут.

По мнению члена думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой, уроки семьеведения должны быть в виде факультатива. Вероятно, предположила она, ученики должны будут рассуждать и учиться ответственности на занятиях, а не получать оценки.

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