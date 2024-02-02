В Минпросвещения РФ заявили, что разделения урока труда по полу детей не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уроки труда, которые вернутся в школы РФ с 1 сентября, не будут строго разделяться для мальчиков и девочек. Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Образовательная программа учебного предмета "Труд (технология)", передает ТАСС.

По ее словам, если мальчик захочет изучать кулинарию, то у него будет такая возможность. Само же деление на подгруппы будет проводиться по запросу, заказу, решению школы и родителей, сказала Васильева.

Она отметила важность изучения модулей всеми желающими. Замминистра указала, что прошлая практика, когда мальчики занимались только обработкой дерева, а девочки – вязанием и готовкой, была неплохой, однако, если ребенок хочет изучить что-то новое, у него должна быть такая возможность.

Ранее сообщалось, что предмет "труд" будет включать пять обязательных модулей и три вариативных. В Минпросвещения РФ уточнили, что обязательными станут "Компьютерная графика. Черчение", "3D-моделирование, прототипирование, макетирование", "Производство и технологии", "Робототехника", "Технологии обработки и пищевых продуктов". На выбор же будут "Животноводство", "Автоматизированные системы" и "Растениеводство", объяснили в ведомстве.

В декабре 2023 года Владимир Путин утвердил документ, согласно которому предметы "труд" и "основы безопасности и защиты Родины" со следующего учебного года будут обязательными в российских школах.



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