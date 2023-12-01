Обязательные уроки труда могут ввести в школах России с 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уроки труда сделают обязательными для учеников начальных и средних классов во всех школах России с 1 сентября следующего года. Об этом говорится в материалах к законопроекту, передает РИА Новости.

Инициатором такого предложения стали депутаты Госдумы вместе со спикером Вячеславом Володиным, а также главами всех думских фракций. Поправки предполагают внесение изменений в законопроект об ограничении использования телефонов в школах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил на законодательном уровне закрепить уроки труда в школах в качестве самостоятельного предмета. Он уверен, что трудовое обучение и уроки труда никому не принесут вреда. Глава профильного комитета ГД по просвещению Ольга Казакова добавила, что с просьбой вернуть уроки труда поступает все больше обращений.



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