07 марта, 16:19Общество
Курс "История религий России" введут во всех вузах с нового учебного года
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Курс "История религий России" введут во всех высших учебных заведениях России со следующего учебного года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.
В министерстве уточнили, что апробация курса сейчас проходит в 28 университетах.
Ранее Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах. Он считает, что особенно это касается сельских школ, которые так или иначе связаны с сельским хозяйством.
Кроме того, право пересдачи одного предмета ЕГЭ до конца приемной кампании появится у выпускников уже в этом году. Однако при пересдаче госэкзамена в тот же год первый результат будет аннулироваться, то есть выбирать лучший результат за экзамен возможности не будет.
Новый формат работы с абитуриентами разработали в Центральном университете
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