Курс "История религий России" введут во всех вузах с нового учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Курс "История религий России" введут во всех высших учебных заведениях России со следующего учебного года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

В министерстве уточнили, что апробация курса сейчас проходит в 28 университетах.

Ранее Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах. Он считает, что особенно это касается сельских школ, которые так или иначе связаны с сельским хозяйством.

Кроме того, право пересдачи одного предмета ЕГЭ до конца приемной кампании появится у выпускников уже в этом году. Однако при пересдаче госэкзамена в тот же год первый результат будет аннулироваться, то есть выбирать лучший результат за экзамен возможности не будет.

Новый формат работы с абитуриентами разработали в Центральном университете