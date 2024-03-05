Путин поддержал идею создания аграрных классов в школах РФ

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Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса (АПК) в Ставропольском крае.

Президент РФ считает, что особенно это касается сельских школ, которые так или иначе связаны с сельским хозяйством. Однако он уточнил, что в этом вопросе нужно быть аккуратными, поскольку школьники и так перегружены, но профориентация, по его мнению, точно нужна.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос поднимается на промышленных мероприятиях, в научных учреждениях, чтобы дети приходили и смотрели. То же самое, считает он, нужно сделать и в сфере сельхозпроизводства.

"Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая", – передает РИА Новости слова российского лидера.

Ранее российский лидер в ходе послания Федеральному собранию предложил дать возможность ученикам пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в высшие учебные заведения. Он также потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются.

Путин заявил, что на ремонт школ и детских садов выделят более 400 млрд руб