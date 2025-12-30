Форма поиска по сайту

30 декабря, 19:46

Происшествия
Bild: неизвестные ограбили банк в Германии на более чем 30 млн евро

Фото: Getty Images/picture alliance/Christoph Reichwein

Неизвестные совершили ограбление банка Sparkasse, расположенного в немецком городе Гельзенкирхен. Об этом сообщает газета Bild.

Уточняется, что злоумышленники просверлили дыру в стене офиса и оказались в хранилище банка. После этого они выкрали из сейфов все предметы и сбежали с места происшествия.

По предварительным данным, в хранилище находилось примерно 3,3 тысячи сейфов, которые были арендованы 2,7 тысячи клиентов. При этом каждый из них был застрахован на сумму до 10,3 тысячи евро.

Страховые службы подсчитали, что ущерб от ограбления может составить 33,9 миллиона евро. Однако точная сумма будет зависеть от заполненности и количества ячеек, где хранились различные предметы.

Ранее в Екатеринбурге мужчина ограбил отделение банка на 7 миллионов рублей. Как рассказали в региональном главке МВД, злоумышленник вошел в здание в маске и похитил деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Мужчина попытался ограбить банк на юго-востоке Москвы

