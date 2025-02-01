В Екатеринбурге мужчина ограбил отделение банка на 7 миллионов рублей

Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

В Екатеринбурге мужчина в маске ограбил отделение банка в Орджоникидзевском районе на 7 миллионов рублей, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным ведомства, ограбление произошло в 19:16 по местному времени (17:16 по мск) в банке на проспекте Космонавтов.

"<...> вошел неизвестный в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства, принадлежащие банку на сумму порядка 7 миллионов рублей. Точный ущерб сейчас определяется", – сказал Горелых.

По его словам, к расследованию подключили усиленную следственно-оперативную группу полиции и криминалистов. Сыщики уголовного розыска анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев нападения.

После изучения данных будет принято решение о возбуждении уголовного дела, заключил Горелых.

Ранее сообщалось, что мужчина ограбил отделение банка в Новосибирске на 9,5 миллиона рублей. Напавший прошел в офис вместе с сотрудниками банка, используя предмет, похожий на оружие. Затем он связал троих человек, а с четвертым попал в кассовую зону, где похитил деньги.