Суд приговорил к двум годам колонии обвиняемого в краже из квартиры Юлии Рутберг

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Хамовнический суд Москвы назначил два года колонии Уктаму Саламову, обокравшему квартиру актрисы Юлии Рутберг. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, по решению суда обвиняемый должен будет выплатить актрисе 1 720 410 рублей.

В начале сентября 2023 года полиция начала проверку по факту кражи денег и драгоценностей из квартиры Рутберг. Сообщалось, что было украдено около 2,5 миллиона рублей. За помощью к сотрудникам полиции обратился сын актрисы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Спустя время подозреваемый в проникновении в квартиру на Смоленской-Сенной площади был задержан и арестован. Рутберг, в свою очередь, подтвердила, что злоумышленник был задержан. Она призналась, что в момент ограбления находилась в Иркутске.

