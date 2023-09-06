Суд арестовал подозреваемого в ограблении квартиры актрисы Рутберг

Фото: 77.мвд.рф

Мужчину по фамилии Саламов арестовали в рамках расследования дела об ограблении квартиры актрисы Юлии Рутберг. Соответствующее решение принял Хамовнический районный суд столицы. Об этом пишет Агентство "Москва".

"Суд постановил избрать в отношении Саламова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 ноября", – заявили в суде.

Уточняется, что мужчина повредил входной замок квартиры, а затем украл 2,5 миллиона рублей. Как отмечает агентство, ссылаясь на источник, злоумышленник оставил после себя порядок, а значит, он мог заранее узнать, где лежат денежные средства.

Ранее СМИ писали, что правоохранители начали проверку по факту кражи денег и драгоценностей из квартиры Рутберг. По предварительным данным, было украдено несколько миллионов рублей. За помощью к сотрудникам полиции обратился сын актрисы.

4 сентября сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в проникновении в квартиру на Смоленской-Сенной площади. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Рутберг, в свою очередь, подтвердила, что злоумышленник был задержан. Однако она призналась, что не знает всех деталей случившегося, поскольку в момент ограбления находилась в Иркутске.



В Москве задержали подозреваемого в ограблении торгового павильона