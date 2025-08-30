Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 08:53

Происшествия

Устроивший серию вооруженных ограблений банков арестован в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Суд арестовал мужчину, который устроил вооруженное ограбление нескольких банков в Новосибирске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина будет находиться под стражей до 29 октября этого года.

Предварительно, обвиняемый совершил вооруженное ограбление Локо-банка на улице Гоголя зимой 2024 года и Совкомбанка на улице Немировича-Данченко весной 2025-го. Злоумышленника задержали 28 августа после ограбления Кузнецкбизнесбанка.

На улице его заметил находившийся в отпуске полицейский, после чего запросил подкрепление. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее в Екатеринбурге мужчина ограбил отделение банка на 7 миллионов рублей. Как рассказали в областном МВД, злоумышленник вошел в здание в маске. Он похитил деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Мужчина попытался ограбить банк на юго-востоке Москвы

