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Новости

23 июля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: полиция задержала мужчину, пытавшегося взломать банкомат в Волгограде

Новости регионов: полиция задержала мужчину, пытавшегося взломать банкомат в Волгограде

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Полиция задержала мужчину, который пытался взломать банкомат в Волгограде. Неизвестный в маске пробрался в продуктовый магазин и попытался достать деньги из хранилища. Он оторвал несколько частей аппарата, но вскрыть банкомат так и не смог. Попытка ограбления попала на камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Жители Сочи засняли на видео большой смерч – его заметили рядом с жилыми домами. В местном управлении МЧС предупреждают, что 23 и 24 июля в Сочи ожидаются сильные ливни с грозами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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