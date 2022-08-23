В Петербурге неизвестные через дыру в стене вынесли из банка провода

Фото: телеграм-канал "112"

В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили банк, однако смогли вынести из него только видеорегистратор и провода из серверной, сообщает Life.ru.

Взломщики проникли в помещение через идеально круглую дыру диаметром 50 сантиметров в кирпичной стене. При этом они оставили вскрытыми потолочные плиты и щитки для отключения сигнализации.

Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили там синие мужские трусы. Каким образом они там оказались, неизвестно. Также злоумышленники оставили в банке брюки, мусорный пакет, несколько ломов и доски.

По одной из версий следователей, воры не смогли воплотить свой план в жизнь, поскольку их кто-то спугнул.

В феврале двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице в Ивантеевке. Для этого они использовали газ. В результате произошел взрыв, который вызвал локальный пожар и разрушение помещения.

Один из грабителей при взрыве погиб. Второй скрылся, однако позже он добровольно явился в полицию в Серпухове.

В Сбербанке отметили, что денежные средства не пострадали и не были похищены.

