СК проводит проверку по факту гибели человека при взрыве банкомата в Подмосковье

11:32 (обновлено 07.02.2022 11:56)
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи проводят проверку по факту гибели одного из грабителей при взрыве банкомата в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
По данным агентства, ночью двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице. Для этого они использовали газ. В результате произошел взрыв, который вызвал пожар на площади один квадратный метр. Также повредились остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.
Один из грабителей при взрыве погиб, второй скрылся. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Сбербанке произошедший инцидент подтвердили.
"Обращаем внимание, что денежные средства не пострадали и не были похищены. В настоящий момент сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют правоохранительным органам по Московской области в проведении оперативно-следственных мероприятий. В интересах следствия подробности не раскрываются, но, как показывает практика, все преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются", – отметили в пресс-службе.
В России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах и терминалах с функцией приема наличных. По мнению специалистов, в стране нужно ввести обязательное использование антифрод-процедур ко всем входящим платежам. Согласно заявлению представителей ЦБ, это необходимо для предотвращения случаев мошенничества.
Антифрод-системы представляют собой специальные программные комплексы, которые созданы для предотвращения мошеннических транзакций. Они способны анализировать каждый отдельный перевод и выяснять его надежность.
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