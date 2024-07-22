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22 июля, 07:30

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Новости регионов: улицы Казани ушли под воду из-за сильных ливней

Новости регионов: улицы Казани ушли под воду из-за сильных ливней

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Улицы Казани ушли под воду из-за мощных ливней, которые обрушились на город. За считанные минуты дождевая вода бурными потоками устремилась по дорогам. Передвигаться по ним можно было только вплавь. Кроме того, в городе затопило подземные переходы. По прогнозам синоптиков, непогода не покинет регион и 22 июля.

В Приморье Toyota вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с внедорожником. В результате аварии 5 человек пострадали, в том числе двое детей. Их госпитализировали. Помощь врачей потребовалась и обоим водителям. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследование контролирует районная прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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