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20 июля, 08:30

Происшествия

Новости мира: деревянная баптистская церковь загорелась в техасском Далласе

Новости мира: деревянная баптистская церковь загорелась в техасском Далласе

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В ночь на 20 июля в центре техасского Далласа произошел крупный пожар. В одночасье вспыхнула деревянная баптистская церковь. Тушение осложнила планировка: здание расположено близко к небоскребам и к храму почти невозможно подобраться вплотную. Это была последняя историческая церковь в городе.

В преддверии открытия летней Олимпиады в Париже местным жандармам поступило особое распоряжение от МВД Франции. В частности, на период проведения игр офицерам запрещается в рабочее время жевать жвачку и сидеть в телефоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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