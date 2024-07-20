Новости мира: деревянная баптистская церковь загорелась в техасском Далласе

В ночь на 20 июля в центре техасского Далласа произошел крупный пожар. В одночасье вспыхнула деревянная баптистская церковь. Тушение осложнила планировка: здание расположено близко к небоскребам и к храму почти невозможно подобраться вплотную. Это была последняя историческая церковь в городе.

В преддверии открытия летней Олимпиады в Париже местным жандармам поступило особое распоряжение от МВД Франции. В частности, на период проведения игр офицерам запрещается в рабочее время жевать жвачку и сидеть в телефоне.

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