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19 июля, 07:15

Происшествия

Новости регионов: проблемы с электричеством возникли на российских курортах

Новости регионов: проблемы с электричеством возникли на российских курортах

Вертолет Robinson с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал в Якутии

Столичный суд отправил под домашний арест владельца киоска, где люди отравились шаурмой

Авария произошла на 54-м км МКАД утром 19 июля

Хулиганы напали на депутата Госдумы в Самаре

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Российские курорты испытывают проблемы с электричеством. Ялта осталась без света. В центре города отключили энергию из-за повреждения высоковольтного кабеля на местной подстанции. Еще одна авария случилась в Геленджике: без света остались около 100 улиц города и несколько ближайших сел. Ограничения в электроснабжении фиксируют в Севастополе.

Жители Сочи пожаловались на дефицит бензина. В соцсетях они написали посты о том, что все топливо скупили туристы, приехавшие к морю на своих автомобилях. В мэрии пообещали эту информацию проверить и при необходимости скорректировать график поставок топлива в город.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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