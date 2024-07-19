Новости регионов: проблемы с электричеством возникли на российских курортах

Российские курорты испытывают проблемы с электричеством. Ялта осталась без света. В центре города отключили энергию из-за повреждения высоковольтного кабеля на местной подстанции. Еще одна авария случилась в Геленджике: без света остались около 100 улиц города и несколько ближайших сел. Ограничения в электроснабжении фиксируют в Севастополе.

Жители Сочи пожаловались на дефицит бензина. В соцсетях они написали посты о том, что все топливо скупили туристы, приехавшие к морю на своих автомобилях. В мэрии пообещали эту информацию проверить и при необходимости скорректировать график поставок топлива в город.

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