Два автомобиля столкнулись на 88-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Две машины столкнулись, а после наехали на разделительное ограждение в районе 88-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Сейчас на месте задействованы оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших выясняются.

По информации столичного Дептранса, в районе столкновения автомобилей три из пяти полос перекрыты. В связи с этим водителей попросили быть внимательнее и выбирать альтернативные виды маршрута.

Ранее два грузовых автомобиля и мотоцикл столкнулись на улице Перерве в Москве. В результате произошедшего одна из машин загорелась.

Еще одно ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Марьиной Рощи. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,7 километра.

