ДТП с участием нескольких авто и грузовика произошло на 54-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей и грузовик столкнулись на внешней стороне 54-го километра МКАД, в районе съезда № 54А. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте аварии уже работают оперативные службы Москвы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Движение в районе ДТП было затруднено в течение некоторого времени, однако на данный момент его уже восстановили.

Два грузовых автомобиля и мотоцикл столкнулись ранее на улице Перерве в Москве. В результате случившегося одна из машин загорелась.

Еще одна авария с участием двух автомобилей произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Марьиной Рощи. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,7 километра.