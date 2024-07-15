Два автомобиля столкнулись на Сущевском Валу

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Две машины столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Марьиной Рощи. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел на улице Сущевский Вал в районе дома 9. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется. На месте работали оперативные службы города.

В Дептрансе отмечали, что движение в районе аварии было затруднено на 1,7 километра. В настоящее время движение по внешней стороне ТТК восстановлено.

Ранее водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу на Смоленском бульваре. В результате он столкнулся с еще четырьмя другими машинами. Из-за этого движение на Садовом кольце было затруднено в обе стороны. Возможного виновника аварии госпитализировали.

