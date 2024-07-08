Водителя Mercedes госпитализировали после ДТП на Смоленском бульваре

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Водителя Mercedes госпитализировали после аварии, случившейся в центре Москвы с участием пяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло днем 8 июля на Смоленском бульваре в районе дома 7. По данным ведомства, водитель Mercedes, выезжая с 1-го Неопалимовского переулка, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения машин. В результате он врезался в еще четыре автомобиля.

Из-за аварии движение на Садовом кольце было затруднено в обе стороны, поэтому автомобилистов попросили выбирать пути объезда. Однако на данный момент, как сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы, движение уже удалось восстановить на Смоленском бульваре.

Недавно на Кутузовском проспекте в Москве произошла авария, в результате которой один человек погиб, а еще двое получили травмы. Водитель "Теслы" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной "Тойота".

В результате удара автомобили отбросило на проезжавшие рядом "Шевроле" и "Ляйсан". В ДТП погиб водитель, который был за рулем "Теслы", а травмы получили женщины, которые были пассажирами обоих авто.

