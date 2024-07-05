Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: МЧС России

В результате ДТП, которое произошло на Кутузовском проспекте, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила госавтоинспекция столицы в своем телеграм-канале.

В соответствии с предварительной информацией, водитель автомобиля "Тесла" не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с автомобилем "Тойота". В результате удара их отбросило на проезжавшие рядом "Шевроле" и "Ляйсан", уточняется в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В результате аварии погиб водитель, нахдившийся за рулем машины "Тесла". Травмы различной степени тяжести получили женщины, которые оказались пассажирками обоих автомобилей. Их доставили в медицинские учреждения.

Сотрудники госавтоинспекции и представители следственно-оперативной группы приступили к работе по установлению всех обстоятельств ДТП. Прокуратура Западного административного округа столицы взяла под контроль результаты данной проверки.

После данной аварии движение по Кутузовскому проспекту в районе дома 30 было затруднено. В связи с этим Дептранс Москвы рекомендовал водителям выбирать пути объезда.