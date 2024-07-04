ДТП произошло возле остановки трамваев "Шоссе Энтузиастов" в Москве

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Авария произошла на 3-й Владимирской улице в районе остановки "Шоссе Энтузиастов" в Москве, из-за чего на путях временно задерживались трамваи № 36 и 37. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время движение трамваем на 3-й Владимирской улице уже восстановлено.

Ранее на Волгоградском проспекте столкнулись два автомобиля. ДТП произошло в районе дома 108. Движение в районе аварии было затруднено.

До этого два человека пострадали в результате аварии с маршруткой на северо-западе Москвы. Транспортное средство на скорости врезалось в отбойник. В результате у мужчины, который отказался от госпитализации, диагностировали ушибы головы и грудной клетки, а у пострадавшей женщины – сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

