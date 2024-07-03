Фото: телеграм-канал " Дептранс Москвы "

Два автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

ДТП произошло в районе дома 108. На месте работают оперативные службы города. Информации о пострадавших пока не поступало.

Движение в районе аварии затруднено. Автомобилистов в связи с этим призвали выбирать пути объезда.

Ранее водитель на Сахалине в состоянии алкогольного опьянения наехал на четырех детей на грузовике. Из-за этого один из них попал в реанимацию. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

До этого два человека пострадали в результате аварии с маршруткой на северо-западе Москвы. Транспортное средство на скорости врезалось в отбойник. В результате у мужчины, который отказался от госпитализации, диагностировали ушибы головы и грудной клетки, а у пострадавшей женщины – сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.