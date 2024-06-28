28 июня, 09:45Происшествия
Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе
Фото: 123RF/savmaster
На Ленинградском шоссе в районе дома № 25 произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Движение в сторону центра по Ленинградскому шоссе затруднено. Выбирайте пути объезда", – предупредили в ведомстве.
На месте происшествия работают оперативные службы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Массовое ДТП произошло ранее на путепроводе Текстильщики-2. В связи с этим временно было затруднено движение по Волгоградскому проспекту в обе стороны.
Также два человека пострадали в результате аварии с участием маршрутки на северо-западе Москвы. Она на скорости врезалась в отбойник.
Авария с участием мотоцикла произошла на Нижегородской улице