Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе

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На Ленинградском шоссе в районе дома № 25 произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение в сторону центра по Ленинградскому шоссе затруднено. Выбирайте пути объезда", – предупредили в ведомстве.

На месте происшествия работают оперативные службы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Массовое ДТП произошло ранее на путепроводе Текстильщики-2. В связи с этим временно было затруднено движение по Волгоградскому проспекту в обе стороны.

Также два человека пострадали в результате аварии с участием маршрутки на северо-западе Москвы. Она на скорости врезалась в отбойник.

