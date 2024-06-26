Женщина, погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре, была беременна

Фото: ТАСС/ Ксения Стрельцова

Водитель и пассажирка BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ждали ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкого друга погибшего.

По его словам, в машине в момент ДТП был сын женщины от первого брака.

Трагедия произошла 25 июня. Автомобиль BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра. В результате произошедшего погибли находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и несовершеннолетний ребенок. Момент падения машины с третьего этажа парковки попал на видео.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. В СУ СК РФ по Кубани рассказали, что водитель автомобиля набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки, после чего иномарка упала на проезжую часть.

