25 июня, 16:55Происшествия
Момент падения BMW с парковки в Краснодаре попал на видео
Очевидица происшествия Сусанна рассказала "Газете.ру", что автомобиль при падении чуть не задавил ее подругу, которая успела отпрыгнуть в последний момент.
"Все очень быстро произошло. Сначала был грохот, как будто стройматериалов. Мы неместные, подумали, стройка недалеко. Затем посыпалась сверху обшивка, потом само авто упало. Каким-то чудом на тротуаре никого не было и не придавило", – сказала свидетельница.
По ее словам, после падения к автомобилю подбежали мужчины, которые сначала хотели перевернуть машину, но после решили дождаться скорой. Эту же информацию подтвердила и другая очевидица Мария. Она добавила, что прохожие пытались самостоятельно выломать дверь, чтобы спасти водителя и пассажиров.
"Я проходила на том месте. Перешла дорогу, и через 30–40 секунд после того, как я была на этом месте, машина упала. На тротуаре в тот момент никого не было. Через 10–15 секунд после падения начали люди подходить, мужики дверь выламывать", – добавила женщина.
Она уточнила, что скорая помощь приехала через 15 минут.
О происшествии стало известно днем 25 июня. В момент падения в автомобиле находились три человека – 37-летний водитель, женщина-пассажир и несовершеннолетний ребенок. Все они погибли.
По факту ДТП организовали доследственную проверку.