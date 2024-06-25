Момент падения BMW с парковки в Краснодаре попал на видео

Видео: телеграм-канал SHOT

Момент падения автомобиля BMW с третьего этажа парковки ТЦ "Галерея" в Краснодаре попал на видео. На кадрах видно, что серая иномарка едет по парковке на большой скорости и таранит стену. После этого машина вылетает на улицу.

Очевидица происшествия Сусанна рассказала "Газете.ру", что автомобиль при падении чуть не задавил ее подругу, которая успела отпрыгнуть в последний момент.

"Все очень быстро произошло. Сначала был грохот, как будто стройматериалов. Мы неместные, подумали, стройка недалеко. Затем посыпалась сверху обшивка, потом само авто упало. Каким-то чудом на тротуаре никого не было и не придавило", – сказала свидетельница.

По ее словам, после падения к автомобилю подбежали мужчины, которые сначала хотели перевернуть машину, но после решили дождаться скорой. Эту же информацию подтвердила и другая очевидица Мария. Она добавила, что прохожие пытались самостоятельно выломать дверь, чтобы спасти водителя и пассажиров.

"Я проходила на том месте. Перешла дорогу, и через 30–40 секунд после того, как я была на этом месте, машина упала. На тротуаре в тот момент никого не было. Через 10–15 секунд после падения начали люди подходить, мужики дверь выламывать", – добавила женщина.

Она уточнила, что скорая помощь приехала через 15 минут.

О происшествии стало известно днем 25 июня. В момент падения в автомобиле находились три человека – 37-летний водитель, женщина-пассажир и несовершеннолетний ребенок. Все они погибли.

По факту ДТП организовали доследственную проверку.

