25 июня, 13:25Происшествия
Автомобиль с людьми вылетел с парковки третьего этажа в ТЦ в Краснодаре
По данным правоохранителей, в результате ДТП погибли трое человек, находившиеся в салоне автомобиля, – 37-летний водитель, женщина-пассажир и несовершеннолетний ребенок. В настоящее время по факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее один человек погиб и еще трое пострадали в результате опрокидывания понтона с 24 пассажирами на пруду в Екатерининском парке в Санкт-Петербурге. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.