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25 июня, 13:25

Происшествия

Автомобиль с людьми вылетел с парковки третьего этажа в ТЦ в Краснодаре

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Автомобиль BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, сообщает полиция города в своем телеграм-канале.

По данным правоохранителей, в результате ДТП погибли трое человек, находившиеся в салоне автомобиля, – 37-летний водитель, женщина-пассажир и несовершеннолетний ребенок. В настоящее время по факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 
Ранее один человек погиб и еще трое пострадали в результате опрокидывания понтона с 24 пассажирами на пруду в Екатерининском парке в Санкт-Петербурге. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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