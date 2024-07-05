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Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в районе дома 30, передает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале

"На месте работают оперативные службы города", – отмечается в сообщении департамента.

По данным ведомства, в настоящее время уточняется информация о пострадавших и обстоятельствах случившегося. Движение в районе аварии затруднено. Дептранс рекомендовал водителям выбирать пути объезда.

Накануне ДТП произошло на 18-м километре МКАД. В результате инцидента два человека погибли в загоревшейся "ГАЗели". В свою очередь, прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии, а также ход доследственной проверки.