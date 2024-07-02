02 июля, 17:06Происшествия
Один человек погиб в ДТП на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
Мотоциклист погиб в ДТП на Дмитровском шоссе в районе дома 163, передает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
По данным ГАИ, мотоцикл столкнулся с грузовым автомобилем "Скания". В ведомстве уточнили, что водитель скончался до госпитализации.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель на Сахалине в состоянии алкогольного опьянения наехал на 4 детей на грузовике. Из-за этого один из них попал в реанимацию. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
До этого два человека пострадали в результате аварии с маршруткой на северо-западе Москвы. Транспортное средство на скорости врезалось в отбойник. В результате у мужчины, который отказался от госпитализации, диагностировали ушибы головы и грудной клетки, а у пострадавшей женщины – сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.
Авария с участием двух машин произошла на Боровском шоссе в ночь на 28 июня