Два человека погибли в загоревшейся "ГАЗели" на 18-м км МКАД

ДТП с участием "ГАЗели" и легкового автомобиля произошло вечером 4 июля на 18-м километре МКАД. В результате аварии большегруз загорелся, двое пассажиров погибли. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

Водителя "ГАЗели" отправили в больницу. На месте работают городские службы. Столичный Дептранс предупреждает, что в связи с аварией движение на этом участке затруднено на 1,1 километра.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход доследственной проверки.

Днем 4 июля авария произошла на 3-й Владимирской улице в районе остановки "Шоссе Энтузиастов" в Москве, из-за чего на путях временно задерживались трамваи № 36 и 37.

До этого мотоциклист погиб в ДТП на Дмитровском шоссе в районе дома 163. По данным ГАИ, мотоцикл столкнулся с грузовым автомобилем "Скания". Водитель скончался до госпитализации.