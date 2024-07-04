04 июля, 23:20Происшествия
Два человека погибли в загоревшейся "ГАЗели" на 18-м км МКАД
Водителя "ГАЗели" отправили в больницу. На месте работают городские службы. Столичный Дептранс предупреждает, что в связи с аварией движение на этом участке затруднено на 1,1 километра.
Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход доследственной проверки.
Днем 4 июля авария произошла на 3-й Владимирской улице в районе остановки "Шоссе Энтузиастов" в Москве, из-за чего на путях временно задерживались трамваи № 36 и 37.
До этого мотоциклист погиб в ДТП на Дмитровском шоссе в районе дома 163. По данным ГАИ, мотоцикл столкнулся с грузовым автомобилем "Скания". Водитель скончался до госпитализации.
ДТП произошло на 50-м километре МКАД