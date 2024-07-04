ГД одобрила законопроект о повышении страховых выплат при упрощенном оформлении ДТП

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Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, увеличивающий с 100 до 200 тысяч рублей лимит по сумме страховых выплат при оформлении документов о ДТП без привлечения сотрудников полиции.

Инициатива позволит увеличить количество водителей, предпочитающих европротокол, что повлечет увеличение сэкономленного времени для водителей, попавших в аварию. В целом, это позволит избежать пробок на дорогах, а также эффективнее использовать личный состав дорожно-патрульной службы, отмечается в пояснительной записке.

Авторы проекта напомнили, что соответствующие выплаты не увеличивались с 2018 года, когда были подняты до 100 тысяч рублей. В 2014 году они были повышены с 25 до 50 тысяч рублей.

Накануне полис ОСАГО был исключен из списка обязательных документов при госрегистрации транспорта. Нововведение коснется как постановки транспорта на государственный учет, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца. Также закон разрешает водителям снимать машину с учета в ГИБДД сразу при продаже сразу, а не через 10 дней после обращения в ведомство.