Угнавший Mercedes и сбивший журналиста подросток отправлен под домашний арест

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Подростка, угнавшего Mercedes и сбившего корреспондента МИЦ "Известия" в Истре, отправили под домашний арест, передает телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, подростку предъявили обвинения в неправомерном завладении автомобилем, хулиганстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

В СК уточнили, что вечером 27 июня возле торгового центра в деревне Обушково журналист осуществлял съемку по редакционному заданию, связанному с фиксацией нарушений подростками ПДД на указанном участке местности. В это время несовершеннолетний, управляя угнанным автомобилем, припарковался на месте для инвалидов. После этого корреспондент задал вопрос подростку, но обвиняемый сдал задним ходом, совершил наезд на журналиста и скрылся с места ДТП.

Сейчас правоохранители продолжают работу по сбору и закреплению доказательств, уточнили в ведомстве.

Ранее водитель грузовика "МАЗ" сбил мужчину на электровелосипеде на Ярцевской улице в Москве. В столичной прокуратуре сообщали, что водитель грузовика двигался задним ходом и не заметил мужчину. В результате произошедшего пострадавший скончался на месте.