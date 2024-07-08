17 человек пострадали в результате ДТП в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В Назаровском районе Красноярского края 17 человек, среди которых семеро детей, пострадали в результате аварии. Об этом главк СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщает в телеграм-канале.

По предварительным данным, 8 июля в 14:15 водитель рейсового автобуса, следовавшего из Красноярска в Шарыпово по трассе Ачинск – Ужур – Троицкое, обгонял попутный "КамАЗ" на 41-м километре дороги и столкнулся с ним. В результате аварии автомобиль и автобус съехали в кювет.

На момент ДТП в автобусе было 17 пассажиров, в том числе семеро детей. Пострадавшие госпитализированы. Степень тяжести причиненного вреда их здоровью устанавливается, указано в публикации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб, еще двое получили травмы. Предварительно, водитель автомобиля "Тесла" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Тойота". В результате удара машины отбросило на проезжавшие рядом "Шевроле" и "Ляйсан".

В аварии погиб водитель, находившийся за рулем машины "Тесла". Травмы различной степени тяжести получили женщины, которые были пассажирками обоих авто. Их госпитализировали.