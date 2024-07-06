Крупная авария в Петербурге остановила движение на ЗСД

Фото: телеграм-канал Mash на Мойке

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга произошло крупное ДТП, сообщается в телеграм-канале городское управление МЧС РФ.

Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло в 19:31 по московскому времени. Из-за аварии у последнего загорелась кабина на площади 12 "квадратов", уточняется в ведомстве. Пожар удалось локализовать в 20:26.

В результате пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу.

К ликвидации последствий ДТП от МЧС привлеклись 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Как пишет ряд местных СМИ, в связи со столкновением на ЗСД возникла пробка протяженностью около 4,5 километров.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля, из-за чего погиб один человек, еще двое пострадали. По предварительной информации, водитель автомобиля "Тесла" не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с автомобилем "Тойота". В результате удара их отбросило на проезжавшие рядом "Шевроле" и "Ляйсан"