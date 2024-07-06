Пять человек погибли в ДТП под Воронежем

Фото: телеграм-канал "Полиция Воронежской области"

В результате ДТП, которое произошло в Калачевском районе Воронежской области на 28-м километре автодороги Калач – Новая Криуша – Скрипниково, погибли пять человек, сообщается в телеграм-канале ГУМВД по региону.

Авария произошла примерно в 19:15 по московскому времени. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2111" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2110". Из-за этого произошло возгорание первой машины.

Из-за ДТП погибли водитель и два пассажира "ВАЗ-2111", при этом 5-летняя девочка, сидевшая во второй машине, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также личности погибших.

Ранее на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП, из-за которого возникла пробка протяженностью около 4,5 километров. Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло в 19:31 по московскому времени.

Из-за аварии у последнего загорелась кабина на площади 12 "квадратов". Пожар удалось локализовать в 20:26. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу.