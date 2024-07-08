ДТП произошло на Смоленском бульваре

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На Смоленском бульваре в районе дома 7 столкнулись несколько автомобилей, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.

В настоящее время движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб, еще двое получили травмы. Водитель автомобиля "Тесла" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Тойота". В результате удара машины отбросило на проезжавшие рядом "Шевроле" и "Ляйсан". В аварии погиб водитель, находившийся за рулем машины "Тесла". Травмы различной степени тяжести получили женщины, которые были пассажирками обоих авто.

