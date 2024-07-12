Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП

Фото: телеграм-канал Readovka

Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

По данным властей, авария произошла 12 июля на 218-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Там столкнулись Toyota Camry и Lada Largus. Два человека погибли. В их числе Локтюшов, который возвращался в Барнаул из служебной командировки. Еще пять человек пострадали, среди них один ребенок.

Для проведения диагностических мероприятий и оказания медицинской помощи троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в Больницу скорой медицинской помощи. Пациентам оказывается вся необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

Днем 12 июля авария с участием двух трамваев произошла в городе Златоусте Челябинской области. В результате пострадали восемь человек. Позже одна женщина скончалась в больнице. Среди пострадавших оказался и водитель трамвая.

Возможной причиной инцидента мог стать обрыв буксировочного устройства, рассказывали в пресс-службе Минтранса Челябинской области. В местном СКР уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

