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12 июля, 14:41

Происшествия

Столкновение трамваев в Златоусте попало на видео

Видео: телеграм-канал "112"

Момент столкновения трамваев в Златоусте Челябинской области попал на видео, которое появилось в Сети.

На кадрах видно, что в один стоящий на остановке трамвай сзади врезается другой. Спереди первого трамвая в тот момент переходила дорогу женщина. От удара ее снесло вбок, а трамваи пронеслись дальше по рельсам, перегораживая автодорогу.

Авария произошла на улице Гагарина днем 12 июля. В результате пострадали 8 человек, включая ту женщину, которая позже скончалась в больнице. Среди пострадавших оказался и водитель трамвая.

Возможной причиной инцидента мог стать обрыв буксировочного устройства, рассказывали в пресс-службе Минтранса Челябинской области. В местном СКР уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

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