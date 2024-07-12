Столкновение трамваев в Златоусте попало на видео

Момент столкновения трамваев в Златоусте Челябинской области попал на видео, которое появилось в Сети.

На кадрах видно, что в один стоящий на остановке трамвай сзади врезается другой. Спереди первого трамвая в тот момент переходила дорогу женщина. От удара ее снесло вбок, а трамваи пронеслись дальше по рельсам, перегораживая автодорогу.



Авария произошла на улице Гагарина днем 12 июля. В результате пострадали 8 человек, включая ту женщину, которая позже скончалась в больнице. Среди пострадавших оказался и водитель трамвая.

Возможной причиной инцидента мог стать обрыв буксировочного устройства, рассказывали в пресс-службе Минтранса Челябинской области. В местном СКР уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

