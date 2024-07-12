Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с двумя трамваями в Челябинской области

Фото: телеграм-канал "74.RU| Новости Челябинска"

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с участием двух трамваев в Златоусте Челябинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Авария произошла на улице Гагарина. Один из трамваев после столкновения со вторым проехал вперед и наехал на женщину. В результате она скончалась в больнице. Среди пострадавших также водитель трамвая.

Ранее крупное ДТП произошло в Красноярском крае. 17 человек, среди которых 7 детей, пострадали. Водитель рейсового автобуса обгонял попутный "КамАЗ" на 41-м километре трассы Ачинск – Ужур – Троицкое и столкнулся с ним. После этого автобус и грузовик съехали в кювет. Всех пострадавших госпитализировали.

