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08 июля, 17:15

Происшествия

В ДТП на Смоленском бульваре столкнулись пять автомобилей

В ДТП на Смоленском бульваре столкнулись пять автомобилей

ДТП произошло на Смоленском бульваре

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В ДТП на Смоленском бульваре столкнулись пять автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции. По предварительным данным, виновником мог стать водитель "Мерседеса".

Выезжая из переулка, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами, уточнили в ведомстве. В итоге мужчину увезли в больницу, а на месте понадобилась помощь спасателей. Сейчас, как сообщили в Дептрансе, движение на участке восстановлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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