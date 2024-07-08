В ДТП на Смоленском бульваре столкнулись пять автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции. По предварительным данным, виновником мог стать водитель "Мерседеса".

Выезжая из переулка, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами, уточнили в ведомстве. В итоге мужчину увезли в больницу, а на месте понадобилась помощь спасателей. Сейчас, как сообщили в Дептрансе, движение на участке восстановлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

