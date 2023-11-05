Минэкологии выявило факт браконьерской охоты на лося в Подмосковье

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Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области выявили факт браконьерской охоты на лося в городском округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что специалисты охотнадзора обнаружили в лесу рядом с деревней Комлево лося с огнестрельным ранением. При вскрытии специалисты обнаружили пулю от гладкоствольного оружия.

Инспекторы ведомства направили материалы в полицию для возбуждения уголовного дела по факту браконьерской охоты на лося.

Ранее на Сахалине спасли медведицу, запутавшуюся в рыболовных сетях, установленных браконьерами. Животное переходило реку и попало в ловушку, самостоятельно выбраться из сетей не получилось. С ней рядом был медвежонок. На берегу они провели несколько дней, пока их не обнаружили. Лесничий вместе с ветеринаром подплыли к животным на лодке и усыпили взрослую особь, затем сняли с лап сети и обработали раны. Они дождались, чтобы медведица пришла в себя после наркоза.